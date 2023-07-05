Мокрий Володимир Дантес повністю оголеним знявся у душі

Український шоумен Володимир Дантес розбурхав уяву шанувальників, знявшись повністю оголеним.

На сторінці в Instagram Дантес розмістив коротке відео, на якому постає повністю оголеним у душі, а пікантне місце прикриває лийкою. При цьому мокре скло Володимир протирає спеціальною шваброю.

Як пояснив шоумен, на такий сміливий крок він пішов заради доброї мети. Він оголився, аби привернути увагу своїх підписників до нового збору для наших захисників:

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Ну а що, вашу увагу дуже важко привернути. Це знову збір. І він буде не просто так. Я ще дещо розіграю. Я ходив по дому і думав, що б такого розіграти, щоб вам було цікаво донатити. Ну і дещо знайшов – 10 тисяч грн. Так, я розіграю 10 тисяч грн серед тих, хто задонатить 100 грн. І окремо, від себе, я теж задоначу 10 тис грн. Я вважаю, що це чесно. Давайте донатити", - закликав у відео Дантес.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес оригінальним чином відреагував на чутки, що розійшовся з рестораторкою Дашею Кацуріною. Шоумен показав, як спілкувався з маленьким сином обраниці.

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