Мокрий Віталій Козловський з голим торсом захопив пристрасними танцями під зливою

Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

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Український співак Віталій Козловський з голим торсом влаштував пристрасні танці під зливою.

Виконавець потішив прихильників новинкою. Артист презентував пісню, яка отримала назву «Більше ніж любов». Віталій Козловський вже й прокоментував вихід нової композиції. Основний сенс пісні — це оспівати глибокі почуття. «Більше ніж любов» — це не про закоханість, не про емоційні гойдалки, драму чи страждання. Це про щире кохання, спільний досвід та палкі почуття одне до одного, які не згасають.

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«Ця пісня — не про коротку закоханість, яка часто поверхнева і згасає так само швидко, як і накриває тебе. Не про емоційні гойдалки, руйнівну драму чи страждання. Вона — про фундаментальне почуття, про багаторічний спільний досвід, про втрати і здобутки, які ви проживаєте разом, про спільний рух в одному напрямку, глибоку довіру і повагу. Про відверте спілкування і вміння визнавати свої помилки. Це почуття — більше ніж любов», — розповів артист.

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Віталій Козловський представив не лише пісню, а й кліп на неї. Це танцювальне відео, у якому всю гаму людських почуттів і стосунків передано через хореографічні постановки і неочікувані зміни сцен, а у фіналі і самого артиста, і балет у прямому сенсі цього слова накриває зливою почуттів.

До речі, на знімальному майданчику артиста підтримувала сімʼя, а дворічний син Оскар активно долучався до процесу та допомагав батькові.

«Сімʼя — це мій головний мотиватор і натхнення. Це більше ніж любов. Це щастя — щоразу повертатись з гастролей додому і відчувати, що тебе люблять і чекають», — ділиться артист.

Віталій Козловський із дружиною та сином / © Пресслужба Віталія Козловського

Нагадаємо, нещодавно учасник «Голосу країни-12» та ветеран війни Давид Маскиса довів до сліз чуттєвою піснею про кохання та розлуку. До слова, артист випустив дебютну композицію.

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