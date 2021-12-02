Молода дружина 76-річного Петросяна замилувала відео з їхнім підрослим сином

Брухунова показала, як грається маленький Ваган.

Молода кохана російського гумориста Євгена Петросяна – Тетяна Брухунова – поділилася новим відео з їхнім маленьким сином.

У фотоблогу 32-річна дружина 76-річного артиста розмістила ролик, де постав майже дворічний Ваган. У ньому хлопчик сміється і кумедно бігає, штовхаючи коробку від одного кінця кімнати до іншого.

"Дивитись зі звуком!" — підписала ролик Брухунова.

У відповідь користувачі висловили захоплення у коментарях. Так, підписники писали, що у Тетяни і Євгена росте неймовірний син.

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Нагадаємо, у серпні 2018-го Євген Петросян розлучився з Оленою Степаненко після 33 років шлюбу. Тоді гуморист захопився своєю молодою помічницею Тетяною Брухуновою, яка молодша від нього на 44 роки. Закохані стали батьками 13 березня 2020-го. На закиди юзерів, що малюка народила сурогатна мати, Євген Ваганович відповів, що "він і сам може".

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