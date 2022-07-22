Молода дружина Андрія Макаревича показала, як підріс їхній тримісячний син

Так, на сторінці в Instagram дружина 68-річного Андрія Макаревича, 37-річна журналістка родом з Києва Ейнат Кляйн, розмістила нове фото їхнього сина Ейтана.

Як розповіла молода мама, вона активно готувалася до винного заходу з маленьким Ейнатом на руках і ця справа виявилася не з легких:

"Готувати винний захід на 300 гостей із тримісячною дитиною на руках - це... Як би висловитись? Challenging. Ледве не налила собі морозива до келиха, а вина в ріжок, але, здається, ми впоралися!" – розповіла Кляйн.

Сину Макаревича вже три місяці / Фото: instagram.com/_einatklein_

Своєю чергою, підписники сторінки Ейнат не стримали свого розчулення, побачивши маленького Ейтана: "Божечки, який милий маленький Макаревич, здоров'я та щастя від душі", Андрійович – серйозний хлопець", "розумні оченята! Красунчик", "як вже підріс".

Нагадаємо, що Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн стали батьками 30 березня. Хлопчик з'явився на світ в Тель-Авіві, Ізраїль. Малюк із появою на світ став громадянином Ізраїлю. Та, як розповів Макаревич, вони з дружиною вирішили не робити хлопчикові російське громадянство.

Малюк народився в Ізраїлі / Фото: instagram.com/_einatklein_

Зазначимо, що Андрій Макаревич відкрито підтримує Україну та засуджує жорстоку війну, яку РФ розв'язала проти нашої країни. Музикант неодноразово критикував російську владу та її політику за ситуацію на українському Донбасі. Співак ніколи не приховував, що вважає свою країну винною у війні на нашому Сході: "Я все життя підтримував український народ", - каже Макаревич.

Виступи в окупованому Криму для Макаревича – табу. Кремлівська преса нарекла Макаревича "другом хунти" і внесла до негласного списку зрадників. А в Держдумі пішли ще далі – і запропонували позбавити виконавця державних нагород. Обурений таким тиском, Макаревич написав відкритого листа до Путіна з проханням "припинити шабаш, який неславить його ім'я".

Читайте також: