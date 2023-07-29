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Молода дружина ексчоловіка Ані Лорак змінила прізвище і показала свій новий паспорт

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Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Молода дружина ексчоловіка Ані Лорак змінила прізвище і показала свій новий паспорт

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Документом Лілія похизувалася у фотоблогу.

Дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Лілія змінила прізвище.

Так, 27-річна обраниця Мурата взяла його прізвище і вже навіть отримала новий паспорт. Тепер вона Лілія Налчаджиоглу. Свіжим документом дівчина похизувалася у своєму Instagram і підписала фото: "А все вже".

Дружина Мурата Налчаджиоглу показала новий паспорт / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Дружина Мурата Налчаджиоглу показала новий паспорт / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Як відомо, до офіційного шлюбу Мурат Налчаджиоглу та візажистка з Києва Лілія Реус зустрічалися три роки. 3 червня пара зіграла весілля під Києвом у Конча-Заспі. На відміну від своєї ексдружини, співачки-зрадниці Ані Лорак, яка мовчить про війну в рідній країні та продовжує розважати окупантів своїми концертами, Налчаджиоглу дуже підтримує Україну.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат веде в Україні свій бізнес і активно донатить на ЗСУ. Маючи можливість виїхати з країни, оскільки він є громадянином Туреччини, Налчаджиоглу прийняв рішення залишитися в Україні. За словами колишнього Лорак, він почувається вільно і справжньою людиною саме в Україні і вважає нашу країну своєю батьківщиною.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що у Лілії чудові стосунки з донькою Мурата від Ані Лорак, 12-річною Софією. Так, дівчинка навіть підготувала танцювальний сюрприз своїй мачусі на день народження.

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Дата публікації
Перегляди
177
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