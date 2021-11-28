Молода дружина Комарова зізналася, чи не вривається їй терпець від постійних відряджень чоловіка

Телемандрівник часто відсутній вдома через роботу.
Дружина ведучого "Світу навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитра Комарова, ведуча Олександра Кучеренко розповіла, як переживає його часті відрядження.
Як зізналася 24-річна Олександра програмі "Світське життя", вона вже звикла до такого формату:
"У мене не вривається терпець. Я звикла до такого формату життя. Коли мені добре, коли Діма зі мною і я чекаю на нього вдома. Коли він їде з роботи, готую вечерю. І коли чекаю від нього SMS, коли він десь за океаном знімає свою програму. Тому я звикла до обох варіантів життя", - пояснила Кучеренко.
Своєю чергою, Дмитро зазначив, що з подружнім життям його графік дещо змінився:
"Дуже все змінилося, тому що раніше я міг дозволити собі поїхати на 4-6 місяців. Зараз я намагаюсь місяць, максимум два. Повернутися додому, або зустрітися на якійсь території нейтральній, побути разом і знов поїхати. Тобто тепер більше, ніж на півтора на два місяці ми не розлучаємося. Це максимум", - поділився Комаров.
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