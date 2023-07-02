Молода дружина Остапчука у дача-style показала, як поралася на городі його батьків в Умані

Шоумен з коханою з'їздили в гості до його рідних.

Український шоумен Володимир Остапчук днями разом з новою дружиною, журналісткою Катериною Полтавською з'їздив в гості до його батьків в Умані.

На сторінці в Instagram ведучий показав, як вони проводили час з коханою на дачі. Спочатку подружжя похизувалося їхніми стильними луками. Катерина одягла олдскульну сукню та калоші. А от Володимир був у яскравих шортах та білій футболці.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Пара допомогла батькам з роботою в городі, зокрема зібрати черешню та підгорнути картоплю.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Своєю чергою, шанувальники Остапчука похвалили його і його обраницю, ну і трохи повправлялися в почутті гумору: "Представляю шок батьків, коли Вова приїздить щоразу з новою дівчиною", "Не в образу скажу, але вашу попередню дружину важко уявити в цій сітюейшн. Катя молодчинка", "Які теплі, приємні фото", "Ви стали реально прикольні".

Нагадаємо, не так давно дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська відсвяткувала день народження. Дівчині виповнилося 23 роки. Катерина показала, як її вітав чоловік.

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