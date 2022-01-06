Молода дружина Павліка показала, скільки коштів витрачає під час відпочинку в Буковелі

Молода дружина Павліка показала, скільки коштів витрачає під час відпочинку в Буковелі

Обраниця артиста показала чеки.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова гайнула на відпочинок.

Блогерка відпочиває в Буковелі. Там обраниця артиста милується гарними краєвидами, катається на атракціонах та відвідує ресторани.

До слова, Катерина показала, скільки вона витрачає коштів. Так, за те, щоб покататися на знаменитій буковельській горці Реп'яхова заплатила 800 грн за дві людини.

Катерина Реп'яхова відпочиває в Буковелі / instagram.com/repyahovakate

Пізніше дружина Павліка разом з мамою пішла обідати до ресторану. Там Катерина залишила 855 грн. Втім, блогерка жаліється, що надто багато заплатила за обід, а в результаті залишилася голодною.

"Обідаємо з мамою. Обслуговують жахливо. Чого не скажеш, коли були тут з чоловіком. Я шокована. Пішла голодною", - поскаржилася Катерина.

Катерина Реп'яхова відпочиває в Буковелі / instagram.com/repyahovakate

Втім, пізніше обраниця Павліка таки знайшла чудовий заклад. Там вони повечеряли уп'ятьох та заплатили майже 3 тисячі грн.

Катерина Реп'яхова відпочиває в Буковелі / instagram.com/repyahovakate

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