Молода дружина Павліка знялася у гарній фотосесії з 4-місячним синочком

Катерина Реп'яхова зачарувала образом.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова замилувала фанів новими кадрами з підрослим синочком Михайлом.

Обраниця артиста поділилася атмосферними чорно-білими знімками, на яких позує разом з малюком на руках. Катерина вбрана у гарну чорну сукню і чорні туфлі-човники. Як розповіла Катерина, вона опублікувала ці фотографії з нагоди того, що Михасику виповнилося чотири місяці.

instagram.com/repyahovakate

"Нашому синочку чотири місяці. Ми залишилися в тій же вазі 8 кг. Ріст не знаю, скоро підемо до нашого педіатра і дізнаємося. Але одяг 68см на нас впритул. Михасик дорослішає з кожним днем. У нього більш усвідомлений погляд. Нова міміка і емоції. Він видає цікаві звуки, іноді навіть співає. Ще з новенького - руки в роті. Невролог сказала, що це норма, скоро і ніжки підуть в хід", - розповіла молода мама.

instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова зазначила, що вони з Віктором Франковичем люблять сина більше за життя.

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