Молода дружина Віктора Павліка похизувалася їхнім familylook та відповіла хейтерам

Подружжя вбралося в однакових кольорах.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова похизувалася, як вони з чоловіком зустріли Новий рік.

Так, пара вирушила на Західну Україну, де у Віктора Франковича в новорічну ніч був концерт. Артист виступав в одному з відомих готелів у Яремче. Для виходу в світ пара підготувала цікаві костюми.

Закохані були у вбраннях у чорно-білих кольорах і доповнили одне одного. Павлік одягнув чорно-білий костюм, а Катерина – мінісукню у чорно-білих кольорах.

"Наш сьомий Новий рік разом. І перший із синочком", - прокоментувала фото і відео Реп'яхова.

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Також обраниця зірки відповіла на хейтерські коментарі юзерів, що образ Павліка "несмак" і що "він одягає один і той самий костюм на всі концерти". Катерина пояснила, що це насправді легендарний костюм і має важливе значення для Віктора Франковича:

"Це не один костюм на всі концерти, а знакова історія із життя Віктора Франковича. Його образ з часів "Анни Марії" 1992 року. Але вам у жодному разі не догодиш", - відповіла Реп'яхова.

Як відомо, упродовж 1992-1995 років Віктор Павлік співав у гурті "Анна Марія" у Тернопільській обласній філармонії. Колектив був дуже популярним і ставав переможцем багатьох конкурсів і фестивалів в Україні та за кордоном. 1994-го року пісня "Ти подобаєшся мені" у виконанні Павліка у складі "Анни Марії" стала найкращим ліричним шлягером України, а "Анна Марія" – найкращим попгуртом України.

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