Молода кохана 68-річного Андрія Макаревича зачарувала їхнім романтичним фото

Ейнат показала, як пара святкувала день народження артиста.

Фронтмен російського гурту "Машина времени" Андрій Макаревич днями відсвяткував день народження.

Музиканту виповнилося 68 років. Молода дружина артиста показала, як подружжя святкувало цей день. Так, пара вирішила не сидіти вдома і, схоже, пішла до ресторану. У фотоблогу Ейнат Кляйн, яка на 30 років молодша від коханого, розмістила спільне романтичне фото з Андрієм.

Андрій Макаревич з дружиною / instagram.com/_einatklein_

У коментарях фани написали, що Андрій та Ейнат дуже гарна пара:

Які ви чудові

Ви класні з Ейнат

Яка красива пара

Нагадаємо, Андрій Макаревич учетверте оженився у грудні 2019 року. Мандрівниця та рокмузикант влаштували єврейське весілля.

Зауважимо, Макаревич часто критикує російську владу і її політику за ситуацію на українському Донбасі. Співак ніколи не приховував, що вважає свою країну винною у війні на нашому Сході. Також зірка неодноразово їздив на підконтрольні Україні території Донбасу підтримати місцевих жителів. Він давав там благодійні концерти, кошти за які віддавав дітям, потерпілим від бойових дій. А навесні цього року виконавець гастролював Західною Україною та прогулявся з дружиною Львовом.

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