Ріанна у обтислій мінісукні засвітила довгі ніжки на побаченні з бойфрендом

Співачку Ріанну та її бойфренда, репера A$AP Rocky, разом заскочили на концерті, куди пара вирушила на побачення.

Виконавиця, яка лише півроку тому народила своєму коханому первістка, обрала для виходу сміливий образ. Ріанна віддала перевагу червоній мінісукні із горизонтальними розрізами, прикрашене воланами, а також прозорі босоніжки на підборах. Образ співачки доповнила нова зачіска - Ріанна заплела багато афрокосичок, які прикрасила шпильками із різнокольоровими камінцями.

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Обранець зірки A$AP Rocky також намагався не відставати від коханої. Він обрав для концерту незвичну футболку і ніонових відтінках з малюнком підтягнутого торсу.

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Зараз зіркова парочка перебуває на батьківщині Ріанни Барбадосі. Раніш співачка розповідала, що хоче, аби її син виріс сам там.

Нагадаємо, 13 травня цього року Ріанна та репер A$AP Rocky вперше стали батьками. Подейкують, що стосунки пари почалися ще 2013 року, коли репер виступав на її концерті.

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