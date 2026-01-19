ТСН у соціальних мережах

Молода співачка після приписування їй роману з Кітом Урбаном розкрила правду у новій заяві

Дівчина дала зрозуміти, що насправді коїться між нею та музикантом зараз.

Кіт Урбан, Карлі Скотт Коллінз

Навколо особистого життя музиканта Кіта Урбана не вщухають чутки.

Так, днями артисту після розлучення з акторкою Ніколь Кідман приписали роман зі співачкою Карлі Скотт Коллінз. Ба більше, інсайдери запевняли, що музикант вже нібито з’їхався з молодшою на 32 роки коханою. Та після хвилі обговорень дівчина вирішила не мовчати та дала публічну відповідь.

У своєму Instagram Карлі Скотт Коллінз опублікувала сторіз зі скриншотом статті, в якій стверджувалося, що Кіт Урбан після розлучення переїхав до неї. На ці припущення співачка відреагувала доволі лаконічно, але прямо: «Народе, це абсолютно безглуздо і неправда».

Сториз Карлі Скотт Коллінз

Сториз Карлі Скотт Коллінз

Варто зазначити, що плітки про можливі романтичні стосунки між Урбаном і Коллінз почали ширитися після остаточного розлучення музиканта з Ніколь Кідман. Насправді ж Карлі Скотт Коллінз пов’язана з Кітом Урбаном у професійному плані. Молода співачка свого часу виступала на розігріві в його масштабному турі. Під час гастролей артисти часто з’являлися разом на сцені, що й стало підґрунтям для чуток.

Втім, як запевняє сама Карлі Скотт Коллінз, усі розмови про її романтичний зв’язок із Кітом Урбаном не мають нічого спільного з реальністю. Поки ж сам музикант не розповідав про нові стосунки.

Нагадаємо, нещодавно чутки про новий роман підігрів «Холостяк» Тарас Цимбалюк. Він регулярно з’являється у компанії відомої акторки.

