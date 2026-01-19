Молода співачка після приписування їй роману з Кітом Урбаном розкрила правду у новій заяві

Кіт Урбан, Карлі Скотт Коллінз

Навколо особистого життя музиканта Кіта Урбана не вщухають чутки.

Так, днями артисту після розлучення з акторкою Ніколь Кідман приписали роман зі співачкою Карлі Скотт Коллінз. Ба більше, інсайдери запевняли, що музикант вже нібито з’їхався з молодшою на 32 роки коханою. Та після хвилі обговорень дівчина вирішила не мовчати та дала публічну відповідь.

У своєму Instagram Карлі Скотт Коллінз опублікувала сторіз зі скриншотом статті, в якій стверджувалося, що Кіт Урбан після розлучення переїхав до неї. На ці припущення співачка відреагувала доволі лаконічно, але прямо: «Народе, це абсолютно безглуздо і неправда».

Сториз Карлі Скотт Коллінз

Варто зазначити, що плітки про можливі романтичні стосунки між Урбаном і Коллінз почали ширитися після остаточного розлучення музиканта з Ніколь Кідман. Насправді ж Карлі Скотт Коллінз пов’язана з Кітом Урбаном у професійному плані. Молода співачка свого часу виступала на розігріві в його масштабному турі. Під час гастролей артисти часто з’являлися разом на сцені, що й стало підґрунтям для чуток.

Втім, як запевняє сама Карлі Скотт Коллінз, усі розмови про її романтичний зв’язок із Кітом Урбаном не мають нічого спільного з реальністю. Поки ж сам музикант не розповідав про нові стосунки.

