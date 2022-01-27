Молода українська акторка ошелешила сумою, яку заробила протягом своєї кар'єри

Міла Сивацька похизувалася своїм заробітком.

Українська акторка Міла Сивацька похизувалася своїм заробітком.

Так, 23-річна знаменитість розповіла своїм прихильникам, скільки заробила протягом свого життя. На сторінці в Instagram зірка "Брехливої історії" поділилася, що ця сума більш ніж мільйон доларів.

"Вибачте, але зараз буде трохи пафосне речення, яким я шалено пишаюся. 2022 року, у січні, всі мої зароблені гроші за життя перевищили 1 000 000 доларів Хотіла встигнути у 22, але у 23 теж нормально! Сиджу, усміхаюся і думаю: "Міло, яка ти красава". До 35 хочу таку суму на рік", – поділилася зірка.

Міла Сивацька / instagram.com/mila_sivatskaya

У коментарях ошелешені юзери похвалили акторку та побажали їй досягнути мети.

Ти крута!!! Дуже поважаю таких цілеспрямованих дівчат, як ти!

Розумничка, все обов'язково вдасться

Успіху, з таким прагненням і працездатністю, все буде так як плануєш

Респект, Міло

Читайте також: