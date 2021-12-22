Молоді батьки Джанабаєва та Меладзе показали, якими подарунками тішать крихітну донечку

Подружжя показало кумедне відео.

Зіркове подружжя Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва вже підготувалися до Нового року.

Так, вони прикрасили будинок, поставили красиву ялинку. І, звісно ж, Альбіна та Валерій не забули про подарунки. Парочка поділилася у своєму Instagram кумедним роликом, де показали новорічні подарунки для крихітної Агати.

На відео подружжя спочатку розмовляло на засніженому подвір’ї, а потім побігло класти презенти під ялинку. Так, зірки підготували для донечки безліч іграшок, гойдалок і навіть горщечок.

"Питання з подарунками у нас вирішене", - поділилася Альбіна.

До слова, зіркове подружжя і потішили прихильників кумедним відео, адже останнім часом вони стали своєрідними блогерами, і неабияк підняли новорічний настрій.

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