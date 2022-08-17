Молодий ДіКапріо та ошатна Вінслет: у Мережі показали за лаштунки знімань "Титаніка"

На широкі екрани стрічка вийшла 8 січня 1998 року і відтоді полонила серця мільйонів глядачів у всьому світі.

На офіційній Instagram-сторінці найпрестижнішої американської кінопремії "Оскар" оприлюднили кадри з залаштунків знімань "Титаніка". Тут й кадри, як Кемерон спілкується з виконавцями головних ролей Леонардо ДіКапріо та Кейт Вінслет у воді, коли знімали, як Титанік затонув і герой ДіКапріо та героїня Вінслет опинилися у крижаних водах Північної Атлантики.

Також є сцена, де герой ДіКапріо рятує героїню Вінслет, коли вона опинилася за бортом. Також ви побачите, як Кемерон дає настанови акторам на носі Титаніка і як ДіКапріо гримують у воді.

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Зазначимо, що "Титанік" був номінований на 14 премій "Оскар", отримавши 11 статуеток за найкращий фільм, режисуру, візуальні ефекти, музику, оригінальну пісню, pf найкращу роботу художника-постановника, операторську роботу, дизайн костюмів, монтаж фільму, звук і монтаж звукових ефектів.

Лише три фільми за всю історію премії "Оскар" отримали 14 номінацій: "Все про Єву" (1950), "Титанік" (1997) і "Ла-Ла Ленд" (2016).

"Титанік" став першим фільмом, який зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті, і залишався найуспішнішим фільмом усіх часів, поки його не потіснив сам Джеймс Кемерон із "Аватаром" 2009 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про видатного українського інженера, кіномеханіка та винахідника Анатолія Кокуша, який винайшов технологію, за допомогою якої знімають більшість голлівудських фільмів. Зокрема, Джеймс Камерон у своєму фільмі "Титанік", у сцені, де герої Кейт Вінслет та Леонардо ДіКапріо стоять на носі параходу, використав технологію українця Анатолія Кокуша.

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