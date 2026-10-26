Молодша донечка Могилевської побувала на "Голосі країни": стала тренеркою і познайомилась з Кароль

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська привела донечку на вокальний проєкт «Голос країни-14».

Цьогоріч артистка є тренеркою шоу. Схоже, її молодшій донечці неабияк цікаво, чим займається зіркова мама на роботі. Тож, Наталія Могилевська привела Софію на «сліпі прослуховування» та показала, як відбуваються знімання.

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Донечка Наталії Могилевською з багатьма встигла познайомитися, в тому числі й з тренеркою Тіною Кароль. Окрім того, Софія й сама дослідила тренерське крісло. Артистка пояснила донечці, як це все працює, а вона тим часом спробувала себе в ролі тренерки та натискала червону кнопку.

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«Соня приїхала до мами на роботу і опинилася в тренерському кріслі. Екскурсію майданчиком пройшли, смаколиками поласували і багато разів натиснули на червону кнопку. План виконано!» — поділилась Наталія Могилевська.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, відбулась прем’єра вокального шоу «Голос країни». У новому 14-му сезоні тренерами стали Наталія Могилевська, Артем Пивоваров, Тіна Кароль та MONATIK. І у їхніх командах вже з’явились перші учасники. Наприклад, у Тіни Кароль опинився «Дан Балан», а Наталія Могилевська взяла до себе кохану актора Тараса Цимбалюка.

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