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Молодша донька Євгена Кошового вперше вийшла на сцену та довела до сліз співом

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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597
Час на прочитання
2 хв
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Молодша донька Євгена Кошового вперше вийшла на сцену та довела до сліз співом

Євген Кошовий з донькою Серафімою (крайня праворуч)

Серафима взяла участь у зніманнях нового "Вечірнього Кварталу".

11 березня і 18 березня о 19:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нових благодійних концертів "Вечірнього Кварталу".

Актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" підготували гумористичні мініатюри та музичні номери на актуальні теми, щоб підтримати українців та ще раз підкреслити - ніколи нікому не вдасться зламати українців.

 "Буде жорсткий гумор, без міцного слова не обійдеться", - пообіцяв художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

Цього разу глядачі побачать гумористичну мініатюру, як Олаф Шольц, якого зіграв Валентин Міхієнко, опинився в одному з продуктових магазинів Київської області. Продавчині, ролі яких виконали Анастасія Євтушенко та Ольга Жуковцова, зустрівши такого гостя, не розгубились і вирішили за всіх українців поговорити з німецькими канцлером. Що з цього вийшло, можна буде побачити у новому концерті "Вечірнього Кварталу".

Валентин Міхієнко зіграв Олафа Шольца / ©
Валентин Міхієнко зіграв Олафа Шольца

А також на глядачів чекає зворушливий номер, в якому маленька дівчинка Даша з Харкова читає вірш для свого тата-захисника. Олександр Пікалов познайомився з нею в Харківському санаторії для реабілітації українських військових, куди актор Студії "Квартал 95" разом зі співаком Дмитром Шуровим і автором пісень Андрієм Голованем приїхали з виступом, щоб підтримати наших захисників. Вірш у виконанні Даші розчулив Олександра і він запросив дівчинку виступити на сцені "Вечірнього Кварталу".

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Крім того, акторки "Жіночого Кварталу" виконали  пісню-присвяту всім дітям, які чекають на своїх батьків з війни. На сцену разом з артистками вийшли доньки Юрія Ткача – Єлизавета, та Євгена Кошового – Серафима. Марта Адамчук і Віра Кекелія  під час виконання пісні розчулились та не стримали сліз.

Акторки
Акторки "Жіночого Кварталу" з дітьми

Також серед музичних номерів глядачі побачать виступи хітмейкера MONATIK, випускниці "Голосу країни" Kola в дуеті з MamaRika, а також - Злати Огнєвіч, ROXOLANA, FIINKA,  CHEEV, гурту PROBASS HARDI.

Kola та MamaRika / ©
Kola та MamaRika
MONATIK / ©
MONATIK

"Хочемо показати, що Україна незламна, не здається і ніколи не здасться. Гумор - наша зброя і ми намагаємось цією зброєю ділитись з усіма українцями", - розповів Євген Кошовий про нові випуски "Вечірнього Кварталу".

На зніманнях благодійного концерту "Вечірнього Кварталу" були присутні захисники і захисниці України, лікарі та волонтери.

Від 24 лютого актори Студії "Квартал 95" дали вже більше 200 виступів для військовослужбовців, медиків, волонтерів, переселенців, організовуючи концерти у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах.

Дивіться новий благодійний концерт "Вечірнього Кварталу" на телеканалі "1+1 Україна" 11 березня о 19:30.

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Дата публікації
Перегляди
597
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