Молодша на 17 років дружина екс"Холостяка" Іраклі Макацарія ніжно привітала його з 39-річчям

Іраклі показав, як відсвяткував свій день народження.

Дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія, Ліза Чічуа розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 24 березня, Іраклі святкує свій день народження. Йому виповнилося 39 років. З цієї нагоди Ліза у своєму фотоблогу опублікувала їхнє спільне фото й привітала свого чоловіка. На зображенні вони позують у вишуканих чорних вбраннях і ніжно обіймають одне одного.

Іраклі Макацарія святкує 39-річчя / Фото: instagram.com/lizachichuaa

"З днем народження тебе, моє кохання", - замилувала підписом 21-річна дружина Макацарії.

Також Чічуа оприлюднила кадри, зроблені під час святкування дня народження коханого. Зокрема, зіркове подружжя запросили найближче оточення до ресторану.

Іраклі Макацарія святкує 39-річчя / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія святкує 39-річчя / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Своєю чергою, під дописом зібралося чимало привітань і побажань від друзів і підписників.

Два діаманти і золото. Радійте і будьте щасливі. Мої найкращі

Вітаємо з днем народження! Успіхів, досягнень мрій та втілення задумів!

Радійте і будьте щасливі. Будьте разом до самої старості

Вітаю! Бажаю вам радості та щастя

Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару привітала свого онука-втікача з ювілеєм і показала його фото.

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