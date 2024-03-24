Молодша на 17 років дружина екс"Холостяка" Іраклі Макацарія ніжно привітала його з 39-річчям

Іраклі показав, як відсвяткував свій день народження.
Дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія, Ліза Чічуа розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 24 березня, Іраклі святкує свій день народження. Йому виповнилося 39 років. З цієї нагоди Ліза у своєму фотоблогу опублікувала їхнє спільне фото й привітала свого чоловіка. На зображенні вони позують у вишуканих чорних вбраннях і ніжно обіймають одне одного.
"З днем народження тебе, моє кохання", - замилувала підписом 21-річна дружина Макацарії.
Також Чічуа оприлюднила кадри, зроблені під час святкування дня народження коханого. Зокрема, зіркове подружжя запросили найближче оточення до ресторану.
Своєю чергою, під дописом зібралося чимало привітань і побажань від друзів і підписників.
- Два діаманти і золото. Радійте і будьте щасливі. Мої найкращі
- Вітаємо з днем народження! Успіхів, досягнень мрій та втілення задумів!
- Радійте і будьте щасливі. Будьте разом до самої старості
- Вітаю! Бажаю вам радості та щастя
Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару привітала свого онука-втікача з ювілеєм і показала його фото.
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