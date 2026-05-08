Молодша на 19 років дружина Танчинця замилувала їхніми солодкими поцілунками й публічним зверненням

Музикант святкує 44-річчя.

Віра Хмельницька
Сергій Танчинець і його дружина Юліана

Сергій Танчинець і його дружина Юліана / © instagram.com/yuliana_koretska

Лідер українського гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець 8 травня святкує день народження.

Музикантові виповнилося 44 роки. З цієї нагоди дружина Юліана присвятила імениннику особливий допис з виявом почуттів. Зокрема, згадала спільні моменти й зізналася, яка для неї справжня любов. У дописі в Instagram обраниця Танчинця опублікувала серію фото, на яких романтика відчутна навіть через екран.

Крім того, Юліана показала коханого, де він у моменті дуже щасливий. Окремо блогерка показала їхні каблучки й весільні миті, поринувши у спогади нещодавнього таємного розпису.

«З днем народження, моя любов. Люблю те, як ти на мене дивишся, люблю сяяти поруч із тобою. Люблю, коли ти розказуєш безкінечні історії про те, як працює фізика, утворюється хвиля чи чому у качкодзьоба немає шлунка. Люблю наші вечори на терасі, довгі розмови, люблю разом слухати одну й ту саму пісню. Люблю наші поїздки на лижі, твої поцілунки в абсолютно рандомні моменти, люблю, коли ставиш собі нагадування в телефоні: "купити Юясі квіти". І оце "Юяся" теж люблю. Люблю ходити, жити, спати, сидіти, лежати й гуляти лише справа від тебе», — зворушила вітаннями Юліана.

Дружина співака поділилася, що поруч завжди почувається найгарнішою. І все тому що коханий постійно їй нагадує про це та щоденно дарує увагу та турботу. Тож Юліана звернулася до чоловіка з вдячністю: «Дуже люблю нас і надзвичайно сильно люблю тебе. Дякую за життя, яке ми створюємо разом, за всі наші моменти і за тебе».

Нагадаємо, цього ж дня день народження святкує скандальний продюсер Потап. Зірка показав, де зараз розважається, і несподівано згадав колишню дружину Настю Каменських.

