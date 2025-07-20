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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1510
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1 хв

Молодша на 29 років дружина Павліка чесно висловилася про їхню різницю у віці: "Не встигаю"

Катерина зізналася, як від цього змінюються їхні стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віктор Павлік з дружиною

Віктор Павлік з дружиною / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — відверто поділилася, як ставиться до великої різниці у віці зі своїм чоловіком.

31-річна Катерина відповіла на запитання, яке часто лунає від підписників — чи відчутні для неї майже три десятки років різниці з 59-річним артистом. У своєму Instagram блогерка щиро розповіла, що в реальному житті цифри зовсім не мають значення, особливо коли йдеться про її активного й енергійного чоловіка.

Віктор Павлік / © instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік / © instagram.com/repyahovakate

"У мене дуже активний чоловік, якій ні хвилини не сидить на місці. Він ще дасть жару всім молодим. Я іноді за ним не встигаю. Тому моя відповідь — ні, зараз ні (різниця у віці не відчутна – прим. ред.)", — зізналася блогерка.

До слова, Катерина Реп’яхова та Віктор Павлік одружилися 2020 року, а вже 2021-го стали батьками — у пари народився син Михайло.

Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик після перемоги у бою-реванші Дюбуа публічно звернувся до дружини Катерини та висловив їй свої почуття. У Мережі зворушені фани поставили їхні стосунки у приклад.

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