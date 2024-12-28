Молодша на 30 років обраниця Касселя показала свої оголені фото під час вагітності

Австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста приголомшила новою фотосесією.

Так, 28-річна обраниця 57-річного актора Венсана Касселя вирішила зазнімкувати найчуттєвіший період свого життя. І під час вагітності організувала фотосесію. Щоправда, позувала вона здебільшого без будь-якого одягу.

Локацією став будинок Баптисти та Касселя. У просторій оселі модель знялася на терасі та спальні. Також під час фотознімань попозувала з котом, яким прикрила інтимні місця.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Крім того, у діалозі з фотографом Клаудією Стейнерт вагітна обраниця Касселя поділилася своїми емоціями від очікування на первістка. Як зізнається майбутня мама, її завжди тішила думка про дітей і які риси їм передасть:

"Я завжди хотіла бути матір'ю. Я хочу передати такі цінності, як простота, доброзичливість і скромність, вміння відчувати інших. Також навчити випромінювати мужність та впевненість, дослухаючись до себе", - зазначає Баптиста.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Модель також поділилася, що повністю призупинила свою роботу й відмовилася від виснажливого робочого графіку. Тож тепер Нара присвятила себе відпочинку, новим проєктам і спогляданням за змінами у тілі.

"Припинення роботи через вагітність було водночас і полегшенням, і викликом. Полегшенням, тому що можна не турбуватися про свій зовнішній вигляд і з легкістю переживати всі етапи трансформації свого тіла. Ця перерва також дає мені час зосередитися на нових проєктах. А ось виклик полягає в тому, щоб звикнути до цього сповільнення, оскільки я завжди насолоджувалася метушливими поїздками у відрядження".

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШеф" Ліза Глінська розповіла про труднощі під час виношування двійні. І зізналася, хто зараз їй допомагає з двома доньками.

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