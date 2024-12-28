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Молодша на 30 років обраниця Касселя показала свої оголені фото під час вагітності

Молодша на 30 років обраниця Касселя показала свої оголені фото під час вагітності

Молодша на 30 років обраниця Касселя показала свої оголені фото під час вагітності

Нара Баптиста та Венсан Кассель

Пікантні знімки модель зробила у власному будинку.

Австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста приголомшила новою фотосесією.

Так, 28-річна обраниця 57-річного актора Венсана Касселя вирішила зазнімкувати найчуттєвіший період свого життя. І під час вагітності організувала фотосесію. Щоправда, позувала вона здебільшого без будь-якого одягу.

Локацією став будинок Баптисти та Касселя. У просторій оселі модель знялася на терасі та спальні. Також під час фотознімань попозувала з котом, яким прикрила інтимні місця.

Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Крім того, у діалозі з фотографом Клаудією Стейнерт вагітна обраниця Касселя поділилася своїми емоціями від очікування на первістка. Як зізнається майбутня мама, її завжди тішила думка про дітей і які риси їм передасть:

"Я завжди хотіла бути матір'ю. Я хочу передати такі цінності, як простота, доброзичливість і скромність, вміння відчувати інших. Також навчити випромінювати мужність та впевненість, дослухаючись до себе", - зазначає Баптиста.

Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Модель також поділилася, що повністю призупинила свою роботу й відмовилася від виснажливого робочого графіку. Тож тепер Нара присвятила себе відпочинку, новим проєктам і спогляданням за змінами у тілі.

"Припинення роботи через вагітність було водночас і полегшенням, і викликом. Полегшенням, тому що можна не турбуватися про свій зовнішній вигляд і з легкістю переживати всі етапи трансформації свого тіла. Ця перерва також дає мені час зосередитися на нових проєктах. А ось виклик полягає в тому, щоб звикнути до цього сповільнення, оскільки я завжди насолоджувалася метушливими поїздками у відрядження".

Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШеф" Ліза Глінська розповіла про труднощі під час виношування двійні. І зізналася, хто зараз їй допомагає з двома доньками.

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