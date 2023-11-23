Молодша на 30 років обраниця Касселя всілася йому на коліна й ніжно привітала з 57-річчям

Зірка модельного бізнесу Нара Баптиста, якій приписують стосунки з французьким актором Венсаном Касселем, ніжно привітала зірку з днем народження.

Після того, як Венсан Кессель розлучився з Тіною Кунакі Мережею почали ширитися чутки про його новий роман з набагато молодшою моделлю. Пара продовжує підігрівати інтерес до своїх стосунків. Так, 27-річна кохана актора у своєму фотоблогу опублікувала знімок із знаменитістю й лаконічно привітала обранця з його святом.

"З днем народження, мій хороший", – заінтригувала Баптиста вітальним підписом.

Венсан Кассель і Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Щасливі закохані попозували на тлі Ейфелевої вежі. На знімку модель всілася на коліна свого 57-річного коханого. Одну руку вона поклала на руку Венсана, а іншу – на його голову. Судячи з усмішки Касселя, йому сподобався такий вияв любові з боку дівчини. До того ж він ніжно обійняв її за сідниці, тримаючи у себе на колінах.

Нагадаємо, нещодавно український ведучий Нікіта Добринін також підігрів чутки про роман із відомою блогеркою Чарою Хорив. Шанувальники розпочали розслідування у їхніх соцмережах і знайшли несподівані докази того, що закохані разом.

Читайте також: