Молодша на 35 років кохана Остапа Ступки замилувала їхнім романтичним фото у день народження актора

Сьогодні, 2 вересня, актор Остап Ступка святкує день народження.

Артистові виповнилося 58 років. З нагоди свята свої вітання імениннику адресувала його кохана, театрознавиця Маргарита Ткач. Дівчина, молодша за актора на 35 років, показала одразу декілька фото зі Ступкою: одне з кумедною зачіскою зірки, а інше романтичне з їхніми цілунками. У підписі вона не лише привітала обранця з важливим святом, але й оригінально висловилася про його знак зодіаку.

"З днем народження, Остапе! Єдиний чоловік-діва, на присутність якого в своєму житті я погодилась добровільно", — жартома написала Маргарита.

Водночас театрознавиця закликала усіх небайдужих задонатити на благодійний збір для українського війська, який Остап відкрив на своїй сторінці в Instagram до дня народження.

До слова, Остап Ступка почав афішувати стосунки з Маргаритою Ткач ще торік. Під час повномасштабного вторгнення актор розлучився з колишньою дружиною Дар'єю, а 2024 року закрутив роман з молодшою на 35 років театрознавицею. Разом пара не приховує своїх почуттів та час від часу ділиться спільним контентом.

