Молодша на 35 років кохана Ступки розповіла про жахливий конфлікт з мамою через актора

Остап Ступка з обраницею Маргаритою Ткач

24-річна театрознавиця Маргарита Ткач, яка нині зустрічається з актором Остапом Ступкою, вперше відверто розповіла про сварку з матір’ю через свій роман.

Дівчина зізналася, що її сім’я негативно сприйняла стосунки з відомим артистом, який старший за неї більш ніж на 30 років. Маргарита зазначила, що з мамою вони давно не підтримують контакт, однак кілька місяців тому жінка раптово відновила спілкування. Спочатку розмови були нейтральними, але згодом мати почала критикувати вибір доньки.

"Вона про Остапа почала мені писати. Що не того чоловіка я собі вибрала", — згадала Маргарита в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Такі слова обурили дівчину, і вона не стрималася у відповідь: "Я їй сказала: "З моїм татом у тебе нічого не вийшло. Другий чоловік, від якого ти народила дітей, також не дуже благополучний. Тож не тобі оцінювати, наскільки хорошого чоловіка я собі вибрала".

Остап Ступка з коханою Маргаритою

Маргарита додала, що атмосфера в родині завжди була напруженою. Її мама мала проблеми із залежностями, а нині, за словами доньки, замінила одну залежність на релігію.

Батько дівчини зник багато років тому після нещасного випадку — чоловік випав з вікна, травмувався, а потім зник безвісти, залишивши документи й милиці вдома. Нині Маргарита будує нове життя поруч із Остапом Ступкою та, за її словами, не шкодує про свій вибір, попри засудження з боку рідної людини.

