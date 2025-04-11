ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Молодша на 44 роки наречена Міка Джаггера висловилася про весілля: "Боюся змінювати"

Гемрік вперше за тривалий час розкрила правду про роман з артистом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Мік Джаггер і Мелані Гемрік

Мік Джаггер і Мелані Гемрік / © Associated Press

Наречена популярного британського співака та фронтмена The Rolling Stones Міка Джаггера розкрила подробиці їхнього особистого життя.

Так, 37-річна колишня балерина Мелані Гемрік з музикантом майже на афішують свої стосунки, проте цього разу вони розставили крапки над "і". Обраниця артиста підтвердила чутки про заручини, які виникли ще 2023 року, й запевнила, що зараз з їхніми стосунками все гаразд.

Закохані разом вже понад десять років і виховують спільного сина, утім до ідеї про весілля ставляться нейтрально. Гемрік говорить, що можливо це й трапиться у майбутньому, але вона, перш за все, акцентує увагу на почуттях. Тому помпезні церемонії для неї не найголовніше.

Мік Джаггер і Мелані Гемрік / © Associated Press

Мік Джаггер і Мелані Гемрік / © Associated Press

"Можливо, колись ми одружимося, а може й ні. Ми настільки щасливі зараз, що я б дуже боялася щось змінювати", — зазначила Мелані в інтерв'ю для Paris Match.

Також балерина розкрила секрет їхніх тривалих гармонійних стосунків, які їм вдається будувати попри велику різницю у віці: "Ми намагаємося підтримувати одне одного, бути поруч і дбати про те, щоб усі були щасливі. Це все, що для мене важливо, і все, до чого я прагну".

Нагадаємо, нещодавно актор Данііл Мірешкін заговорив про серйозну кризу у шлюбі. Артист назвав причину погіршення стосунків у родині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie