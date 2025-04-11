Молодша на 44 роки наречена Міка Джаггера висловилася про весілля: "Боюся змінювати"

Мік Джаггер і Мелані Гемрік / © Associated Press

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Наречена популярного британського співака та фронтмена The Rolling Stones Міка Джаггера розкрила подробиці їхнього особистого життя.

Так, 37-річна колишня балерина Мелані Гемрік з музикантом майже на афішують свої стосунки, проте цього разу вони розставили крапки над "і". Обраниця артиста підтвердила чутки про заручини, які виникли ще 2023 року, й запевнила, що зараз з їхніми стосунками все гаразд.

Закохані разом вже понад десять років і виховують спільного сина, утім до ідеї про весілля ставляться нейтрально. Гемрік говорить, що можливо це й трапиться у майбутньому, але вона, перш за все, акцентує увагу на почуттях. Тому помпезні церемонії для неї не найголовніше.

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Мік Джаггер і Мелані Гемрік / © Associated Press

"Можливо, колись ми одружимося, а може й ні. Ми настільки щасливі зараз, що я б дуже боялася щось змінювати", — зазначила Мелані в інтерв'ю для Paris Match.

Також балерина розкрила секрет їхніх тривалих гармонійних стосунків, які їм вдається будувати попри велику різницю у віці: "Ми намагаємося підтримувати одне одного, бути поруч і дбати про те, щоб усі були щасливі. Це все, що для мене важливо, і все, до чого я прагну".

Нагадаємо, нещодавно актор Данііл Мірешкін заговорив про серйозну кризу у шлюбі. Артист назвав причину погіршення стосунків у родині.