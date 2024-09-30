Молодший син Бекхемів закрутив роман з майже на 10 років старшою співачкою – копією мами Вікторії

Молодший син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів – Круз Бекхем – закрутив новий роман.

Обраницею 19-річного юнака стала бразильська співачка Джекі Апостел. Як повідомляє видання Daily Mail, про стосунки пари стало відомо в червні цього року. Нині ж Круз офіційно представив обраницю публіці. Так, вони разом відвідали Тиждень моди в Парижі, аби підтримати Вікторію Бекхем, яка представляла свою нову колекцію. Тож, Круз познайомив обраницю зі своєю сім'єю. До слова, на заході були присутні і Девід Бекхем, і Бруклін зі своєю дружиною, і Ромео, і Гарпер.

Круз Бекхем із родиною / Фото: Associated Press

Відомо, що Джекі Апостел значно старша за Круза. Їхня різниця у віці становить майже 10 років. Та не лише це обговорюють в Мережі. Користувачі вже встигли порівняти співачку з Вікторією Бекхем. Зокрема, обраниця Круза одягнула на Тиждень моди одну із розкішних коктейльних суконь із колекції його зіркової мами. Окрім того, Джекі Апостел зробила зачіску, яким зазвичай віддає перевагу Вікторія.

Круз Бекхем із новою дівчиною / Фото: Associated Press

До слова, наразі невідомо, скільки саме парочка перебуває в стосунках. Папараці їх почали помічати лише в червні цього року. Також невідомо, як саме закохані познайомилися та як почався їхній роман.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голлівудська акторка Різ Візерспун після розлучення знайшла нове кохання. Знаменитість закрутила роман з німецьким фінансистом.

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