Молодший син Грега Чапкіса потрапив у моторошну аварію: хлопчик врізався в авто свого дідуся

Дружина сина легендарного Григорія Чапкіса – хореографа Грега Чапкіса – Ембер розповіла моторошну історію про їхнього молодшого сина Макса.

Хлопчик потрапив у аварію – врізався на велосипеді в автомобіль свого дідуся. Про це танцівниця розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Ембер також поділилася подробицями інциденту. Так, 15 травня Макс грався зі своїм дідусем (татом Ембер) у дворі будинку. Коли чоловіку час було їхати на роботу, хлопчик вирішив піти в гості до своїх друзів, які мешкають неподалік. Він взяв велосипед. Як зазначила мама хлопчика, він вперше сів за кермо байка без шолома. Дорогою Макс вирішив перегнати на велосипеді дідуся та врізався у його авто. Дідусь здав назад та переїхав велосипед. Чоловік злякався, що наїхав на онука.

"Тато прибіг додому до моєї мами і сказав: "Філіс, здається я переїхав Максима. Але він не знав, що це був байк", – зазначила дружина Грега.

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На щастя, сусідка-нейрохірургиня у той час була на своєму подвір’ї. Жінка одразу прибігла до хлопчика. Також на місце аварії прийшла ще одна сусідка-медсестра. Максу викликали "швидку". В лікарні йому зробили рентгени та МРТ. Сама ж Ембер перебувала на той час у Лос-Анджелесі. Про аварію їй повідомили о 11-й і вже за 50 хвилин хореографиня летіла до сина.

"Я прилетіла одразу після операції. Я була з ним, коли він прокинувся. Максим не зламав жодної кістки. Усі аналізи та знімки були в нормі. У нього була глибока рана на голові. Рана була настільки жахливою, що було видно череп. Так, череп. Максиму наклали 20 швів на лобі та 7 скобок на потилиці", – розповіла Ембер.

Дружина Чапкіса додала, що їхній син справжній суперзірка. Хлопчик мужньо тримався та пив усі ліки. За 10 днів Макс уже повернувся до школи, а на 11-й – грав у бейсбол.

Нагадаємо, дружина Романа Сасанчина повідомила про проблеми зі здоров'ям у їхньої 5-місячної доньки. Дівчинці потрібна операція.

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