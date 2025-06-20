Молодший на 9 років наречений Лесі Нікітюк вперше прокоментував поповнення в родині

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/lesia_nikituk

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Наречений української ведучої Лесі Нікітюк, яка вперше стала мамою, висловився про появу на світ їхнього сина.

Так, у фотоблогу 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук показав перші фото, зроблені зі своєю нареченою та малюком. Водночас поділився зворушливою історією, як дізнався про свій новий статус. За словами коханого зірки, вона народила 15 червня. Ця дата стала символічною для родини, адже саме тоді в Україні святкували День батька. Крім того, Бабчук написав, що кохана ощасливила його саме тоді, коли він перебував на службі.

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/special_my_profession

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/special_my_profession

"Поповнення в сім'ї. Найбільший кайф цього життя в тому, що я був на задачі та в День батька став батьком", — поділився військовий.

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Зазначимо, про вагітність Лесі Нікітюк стало відомо ще у січні цього року. Інсайдери ТСН.ua першими розкрили таємницю родини. Згодом знаменитість підтвердила цю новину, показавши свої фото на останніх місяцях вагітності. І незадовго після шаленого резонансу у Мережі Леся повідомила, що стала мамою сина. Поки що ім'я первістка наречені тримають у таємниці.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Ніктюк також показала перші фото, як з пологового будинку поверталася додому в новому статусі.