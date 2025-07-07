Молодший на 9 років наречений Лесі Нікітюк висловився про батьківство та як на нього вплинула служба

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук уперше відверто поділився думками про своє нове життя — роль батька та службу у ЗСУ.

Обранець Лесі, який молодший за неї на дев'ять років, зізнався, що не може проводити з новонародженим сином стільки часу, скільки хотілося б. Проте у фотоблогу зазначив, що новий статус йому до вподоби та він докладає зусиль, щоб дати первістку все необхідне.

"Взагалі добре, але бажання бути поруч 24/7 завжди є, але поки не маємо такої можливості. Величезний кайф. Постійно хочу купувати щось малому, хоча він ще зовсім маленький. Труднощі у трудних, ми легкі", — поділився наречений Нікітюк.

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Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Військовий також розповів, який нині вигляд має його служба. За словами Бабчука, нині його графік не такий, як був раніше. Зокрема, станом на зараз обранець знаменитості інколи між завданнями має перерви, під час яких і насолоджується батьківством або їде за кордон на навчання.

"Я ж не 24/7 на війні. Взагалі від 2016 року, ще з часів АТО, починав з піхоти і там були в окопах по 9-11 місяців. А зараз ми готуємось до задачі, виконуємо її, повертаємось, трохи чіл, відновлюємось, підготовка до іншої задачі і так по колу, а і в перервах ще їздимо на курси за кордон", — розповів Бабчук.

Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Нагадаємо, 15 червня Леся Нікітюк уперше стала мамою — у неї народився син. Зірка нещодавно показувала, як з новонародженим гостює у родини у Хмельницькому.