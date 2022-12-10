MONATIK дав благодійний концерт у Харкові та показав, як російські ракети зруйнували місто

Артист заспівав для військових, волонтерів та працівників критичної інфраструктури.
Українській співак та продюсер Дмитро Монатік (MONATIK) приїхав до Харкова та показав наслідки ворожих обстрілів по місту.
Разом із іншими артистами виконавець заспівав на благодійному концерті, на який були запрошені військові, волонтери, працівники ДСНС, медики, залізничники, поліцейські, комунальники, а також діти, яких евакуювали з тимчасово окупованих територій.
"Харків надихає. Харків неймовірний. Харків дуже люблю. Завдяки таким сильним містам я знову і знову розумію, що вистоїмо. Вже вистояли! Завдяки таким містам-героям і людям, які там живуть, боронять і захищають, збираю себе по шматочках. Ви — приклад. Дякую всім, хто був з нами", - написав в Instagram співак.
Музикант поділився не лише світлинами з концерту, а й жахливими кадрами на тлі зруйнованих від постійних ракетних ударів будинків, а би показати, як російська армія знищує українські міста.
Нагадаємо, нещодавно разом із Надею Дорофєєвою та іншими артистами MONATIK заспівав разом із дітьми у київському бомбосховищі.
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