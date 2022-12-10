MONATIK дав благодійний концерт у Харкові та показав, як російські ракети зруйнували місто

Українській співак та продюсер Дмитро Монатік (MONATIK) приїхав до Харкова та показав наслідки ворожих обстрілів по місту.

Разом із іншими артистами виконавець заспівав на благодійному концерті, на який були запрошені військові, волонтери, працівники ДСНС, медики, залізничники, поліцейські, комунальники, а також діти, яких евакуювали з тимчасово окупованих територій.

MONATIK у Харкові / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK у Харкові / Фото: instagram.com/monatik_official

"Харків надихає. Харків неймовірний. Харків дуже люблю. Завдяки таким сильним містам я знову і знову розумію, що вистоїмо. Вже вистояли! Завдяки таким містам-героям і людям, які там живуть, боронять і захищають, збираю себе по шматочках. Ви — приклад. Дякую всім, хто був з нами", - написав в Instagram співак.

MONATIK у Харкові / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK у Харкові / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK у Харкові / Фото: instagram.com/monatik_official

Музикант поділився не лише світлинами з концерту, а й жахливими кадрами на тлі зруйнованих від постійних ракетних ударів будинків, а би показати, як російська армія знищує українські міста.

MONATIK у Харкові / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK у Харкові / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, нещодавно разом із Надею Дорофєєвою та іншими артистами MONATIK заспівав разом із дітьми у київському бомбосховищі.

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