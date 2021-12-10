MONATIK до сліз розчулив кавером на хіт "Скрябіна" "Старі фотографії"

Пісня стала одним із саундтреків до стрічки "‎Я, "Побєда" і Берлін".

Український мультиартист MONATIK представив кавер на хіт гурту "Скрябін" – "Старі фотографії".

Композиція стала одним із 16 саундтреків до стрічки "‎Я, "Побєда" і Берлін", знятої за мотивами автобіографічного однойменного роману лідера гурту Андрія Кузьменка.

"Як же я люблю цю пісню. Ми відчували величезну відповідальність і трепет, працюючи над цим твором. Велика честь уявити сьогодні оммаж до творчості легендарного Кузьми Скрябіна. Дякуємо за довіру всім творцям фільму за книгою геніального Кузьми Скрябіна, який незабаром вийде у прокат. Я з нетерпінням чекаю "Я, "Побєда" і Берлін", – прокоментував Монатік.

Реакція юзерів не змусила довго чекати. У коментарях слухачі написали, що їм сподобався кавер від MONATIK.

Дуже чуттєво

Дмитре, в саме серце

Кайф! Як це круто

Просто в серце

Зауважимо, прем'єра фільму запланована на весну 2022 року. Дія у стрічці відбувається у 90-х. За сюжетом, молодий музикант Кузьма перед концертом з другом вирушає до Берліна на своїй старенькій "Побєді". Там він планує відшукати колекціонера, який готовий обміняти раритетне авто на шестисотий "Мерс". Кузьму в комедії зіграє актор Франківського Національного драмтеатру Іван Бліндар.

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