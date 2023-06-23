MONATIK довів до мурах прем'єрою злободенного чуттєвого треку: "Ліки для душі"

Співак MONATIK приголомшив шанувальників прем'єрою своєї нової пісні "Люди... Камені...".

Виконавець запре'мєрив чуттєвий трек, у якому підняв актуальну соціальну тему, та наголосив на тому, як важливо залишатися людяними у будь-які часи.

"Люди часто кидають камені в людей. Потім непомітно перетворюються на суцільний камінь. Гублячи душу, відчуття, мотивацію до своїх рішень і звершень. Через це в них виникає велике бажання перетворити на каміння інших. Не дивлячись на це все, я не виправдано оптимістично вірю, що всі камені проростуть травами й згодом перетворяться на квіти. Я щиро вірю, що світло прокинеться в кожному з нас. Я саме про нас. Все пройдемо, все і всіх подолаємо", - висловився MONATIK.

Разом з піснею співак представив і атмосферний кліп у форматі home video. Над відеороботою працювала давня подруга Дмитра українська режисерка Таня Муіньо, яка вже встигла прославитися у світі та попрацювати з такими зірками як Брітні Спірс, Елтон Джон, Cardi B та інші.

Шанувальникам прем'єра співака запала у саме серце, про що і свідчать десятки позитивних коментарів під відео: "Ліки для душі та серця", "До мурах", "Яка крута пісня", "Слухаю на повторі, це неймовірно", "Дякую за такий чуттєвий трек".

Нагадаємо, що музичною прем'єрою фанів також потішила співачка Слава Камінська - співачка переклала українською свій сольний хіт Slava Bogu.

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