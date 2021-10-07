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MONATIK дуже особистим відео зі своїм сином довів фанів до сліз

MONATIK дуже особистим відео зі своїм сином довів фанів до сліз

MONATIK дуже особистим відео зі своїм сином довів фанів до сліз

MONATIK з родиною / instagram.com/monatik_official

Артист зворушливо привітав хлопчика з 6-річчям.

Український мультиартист та креатор Дмитро Монатік та його дружина Ірина розповіли про свято у їхній родині.

Сьогодні, 7 жовтня, день народження святкує старший син подружжя Данило. Хлопчику виповнюється шість років. З цієї нагоди зіркові батьки поділилися з шанувальниками у Instagram зворушливими відео, на яких Даня зображений ще зовсім маленьким.

Так, Ірина Монатік показала, як хлопчик годує свого молодшого братика Платона з пляшечки:

"У цьому відео весь наш Данилко. Найкращий у світі старший брат! Такий добрий, турботливий і світлий, любимо вас з Платоном неймовірно. З днем народження, наш скарб", - підписала відео Ірина.

Своєю чергою Дмитро присвятив хлопчику більш розлоге привітання. Монатік запостив відео, у якому 4-річний Даня на запитання ким хоче стати, коли виросте, відповідає: "Татом".

"Тоді, під час твого 4-річного інтерв'ю, ти сказав слова, які я переслуховую, коли дуже важко ... так буває. Часто... Розумію, відео надто особисте, але сьогодні хочу поділитися цим моментом, пообіцяти тобі і собі зробити все, що в моїх силах, щоб ти ніколи не хотів забрати ці слова назад, щоб тобі ніколи не було за них соромно. Щоб будучи в моєму сьогоднішньому віці, твій син відповів тобі також, а дочка щоб сказала, що шукає кохання, такого ж доблесного чоловіка, як її батько", - підписав відео зірковий батько.

Окрім того Монатік подякував дружині за сина і зізнався у коханні.

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