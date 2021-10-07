MONATIK дуже особистим відео зі своїм сином довів фанів до сліз

Артист зворушливо привітав хлопчика з 6-річчям.

Український мультиартист та креатор Дмитро Монатік та його дружина Ірина розповіли про свято у їхній родині.

Сьогодні, 7 жовтня, день народження святкує старший син подружжя Данило. Хлопчику виповнюється шість років. З цієї нагоди зіркові батьки поділилися з шанувальниками у Instagram зворушливими відео, на яких Даня зображений ще зовсім маленьким.

Так, Ірина Монатік показала, як хлопчик годує свого молодшого братика Платона з пляшечки:

"У цьому відео весь наш Данилко. Найкращий у світі старший брат! Такий добрий, турботливий і світлий, любимо вас з Платоном неймовірно. З днем народження, наш скарб", - підписала відео Ірина.

Своєю чергою Дмитро присвятив хлопчику більш розлоге привітання. Монатік запостив відео, у якому 4-річний Даня на запитання ким хоче стати, коли виросте, відповідає: "Татом".

"Тоді, під час твого 4-річного інтерв'ю, ти сказав слова, які я переслуховую, коли дуже важко ... так буває. Часто... Розумію, відео надто особисте, але сьогодні хочу поділитися цим моментом, пообіцяти тобі і собі зробити все, що в моїх силах, щоб ти ніколи не хотів забрати ці слова назад, щоб тобі ніколи не було за них соромно. Щоб будучи в моєму сьогоднішньому віці, твій син відповів тобі також, а дочка щоб сказала, що шукає кохання, такого ж доблесного чоловіка, як її батько", - підписав відео зірковий батько.

Окрім того Монатік подякував дружині за сина і зізнався у коханні.

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