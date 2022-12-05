Надя Дорофєєва і MONATIK заспівали з дітьми у бомбосховищі під час масованої ракетної атаки Росії

Українські артисти MONATIK і Надя Дорофєєва заспівали у київському бомбосховищі разом із маленькими українцями.

Через масований ракетний удар Росії по Україні виконавцям під час телевізійних знімань довелося пройти до укриття. У сторіз в Instagram Дорофєєва показала, як спустилася у безпечне місце, а також закликала зробити те саме своїх фанів.

"Друзі, просто зараз ми всі перебуваємо у бомбосховищі. Тому, будь ласка не нехтуйте правилами безпеки, бо кажуть, що будуть ще запуски. Бережіть себе", - сказала співачка.

Аби розрядити атмосферу та трошечки заспокоїтися, Монатік та Дорофєєва почали співати разом зі дітьми. На кадрах, якими поділився співак, маленькі артисти разом виконували його пісню "From U to Z".

"Просто зараз у київському бомбосховищі", - підписав сторіз Монатік.

Схожими кадрами поділилася і Надя. Вона показала, як попри все, діти продовжують співати пісні українських виконавців.

Нагадаємо, днями у Наді Дорофєєвої пройшов великий благодійний концерт в Києві, на який вона запросила працівників енергетичної інфраструктури України.

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