Надя Дорофєєва і MONATIK заспівали з дітьми у бомбосховищі під час масованої ракетної атаки Росії

Артисти підтримували настрій малечі.
Українські артисти MONATIK і Надя Дорофєєва заспівали у київському бомбосховищі разом із маленькими українцями.
Через масований ракетний удар Росії по Україні виконавцям під час телевізійних знімань довелося пройти до укриття. У сторіз в Instagram Дорофєєва показала, як спустилася у безпечне місце, а також закликала зробити те саме своїх фанів.
"Друзі, просто зараз ми всі перебуваємо у бомбосховищі. Тому, будь ласка не нехтуйте правилами безпеки, бо кажуть, що будуть ще запуски. Бережіть себе", - сказала співачка.
Аби розрядити атмосферу та трошечки заспокоїтися, Монатік та Дорофєєва почали співати разом зі дітьми. На кадрах, якими поділився співак, маленькі артисти разом виконували його пісню "From U to Z".
"Просто зараз у київському бомбосховищі", - підписав сторіз Монатік.
Схожими кадрами поділилася і Надя. Вона показала, як попри все, діти продовжують співати пісні українських виконавців.
Нагадаємо, днями у Наді Дорофєєвої пройшов великий благодійний концерт в Києві, на який вона запросила працівників енергетичної інфраструктури України.
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