MONATIK і ROXOLANA випустили кліп на трек "Інь-Ян", що став саундтреком до фільму з Ксенією Мішиною

Мультиартист Дмитро Монатік та співачка ROXOLANA випустили спільну композицію "Інь-Ян", яка стала саундтреком романтичної комедії "Сусідка" з Ксенією Мішиною, яка виходить у широкий прокат із 29 грудня 2022 року.

Пісню "Інь-Ян" та кліп на цю роботу було знято ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Артистами було запущено промо-кампанію, що "йшла" червоною ниткою у всіх соціальних мережах, а реліз планувався на 25 лютого.

MONATIK і ROXOLANA

Вперше ексклюзивно композицію "Інь-Ян" до прем'єри MONATIK і ROXOLANA виконали для наших військових під час благодійних виступів у військових частинах. Як зізнається сам MONATIK, основне посилання пісні про пошук віри в гармонію почуттів між двома людьми.

"Прем'єру композиції "Інь-Ян" ми з ROXOLANA планували на 25 лютого. У кінотеатри виходив фільм "Сусідка", саундтреком якого продюсери одразу побачили саме цю пісню. Ми вже відзняли відеокліп, режисером якого виступили Денис Стульников та Артем Григорян, запустили промо-компанію і готувалися потішити наших любих шанувальників такою улюбленою піснею. Але всі плани та мрії були зруйновані страшною агресією росії... почалася повномасштабна війна! За 10 місяців ми все ж таки наважилися на те, щоб випустити "Інь-Ян", а продюсери кінострічки виходять з прем'єрою в широкий прокат. Відповідальна та неймовірно важлива подія для всіх нас!" – прокоментував MONATIK.

MONATIK і ROXOLANA

Нагадаємо, нещодавно MONATIK дав благодійний концерт у Харкові та показав, як російські ракети зруйнували місто. Артист заспівав для військових, волонтерів та працівників критичної інфраструктури.

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