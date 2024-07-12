MONATIK із Максимом Галкіним порозважав українських молодят на розкішному весіллі в Італії

В артиста вже прокоментували його виступ за кордоном.

Український артист MONATIK разом із російським шоумен Максимом Галкіним виступив на українському весіллі, яке молодята зіграли за кордоном.

Свято відбулося біля озера Комо, що в Італії. Максим Галкін був ведучим та розважав гостей. Що цікаво, захід гуморист намагався вести українською. Також Максим Галкін потішив гостей українськими піснями. Зокрема, він заспівав українською такі треки, як "Ой, смереко", "Одна калина", "Золото Карпат" та інші. Відповідні відео поширила наречена Ангеліна Терська.

Максим Галкін порозважав українських молодят на весіллі в Італії

Засвітився на весіллі українців в Італії MONATIK, який зараз перебуває в благодійному турі. Звісно ж, заспівав лише українські треки. У команді співака в коментарі Аліні Доротюк пояснили, що він погодився виступити на весіллі, аби зібрати більше коштів на потреби ЗСУ. У співака був вихідний між благодійними концертами і саме цього дня у молодят було свято.

"Цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі і можливість примножити збір. Наречені з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва", - прокоментували в команді артиста.

MONATIK неочікувано виступив на українському весіллі в Італії

Також менеджмент MONATIK запевнив, що організатори з України, а на весіллі були лише українці. Щодо Максима Глакіна – то в нього ізраїльський паспорт.

"Жодного росіянина серед гостей на весіллі на було. Всі гості – українці. З приводу ведучого вечора — наскільки нам відомо, Максим - не росіянин, а отримав громадянство Ізраїлю. Захід проводив українською та співав українські пісні", - запевнили в команді артиста.

Нагадаємо, Максим Галкін від перших днів повномасштабної війни засудив дії країни-агресорки Росії, яка в Україні розв'язала війну. Шоумен публічно говорить про злочини окупантів та показує, якого лиха вони накоїли на українських землях. Коли РФ цинічно обстріляла дитячу лікарню "Охматдит", Галкін різко відреагував на злочин.

Максим Галкін упіймав росіян на брехні та влучно висміяв їх

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