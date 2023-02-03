MONATIK, KAZKA, TVORCHI та інші українські зірки зібрали мільйон гривень для переселенців

Зібрані кошти підуть на будівництво будинків для осіб, що постраждали внаслідок війни.

Зірки українського шоубізнесу доучилися до благодійної ініціативи та допомогли зібрати чималу суму на будівництво будинків для переселенців, які втратили свій дім внаслідок російського вторгнення в Україну.

Так, MONATIK, KAZKA, гурт TVORCHI, Володимир Остапчук, Оля Цибульська та інші артисти взяли участь у благодійному заході CHARITY GALA DINNER.

Фото: пресслужба CHARITY GALA DINNER

Під час концерту виконавці заспівали не лише свої головні хіти, а ще й допомогли розіграти більше 10 цінних лотів на аукціоні. Наприклад, MONATIK пустив з молотка свій светр, а KAZKA - одну зі своїх платівок.

Від гурту TVORCHI була продана брошка у вигляді колоска, з якою вони виступали у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2023". Крім того, на аукціоні були представлені особистий плащ Насті Каменських, а також особливі лоти від президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Фото: пресслужба CHARITY GALA DINNER

Під час вечора їм вдалося зібрати один мільйон гривень для постраждалих вій бойових дій сімей. Усі зібрані кошти підуть на будівництво будинків для переселенців з Харкова, Херсону, Маріуполя, Бучі, Соледару та інших міст, що постраждали від окупації російських військ.

Фото: пресслужба CHARITY GALA DINNER

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