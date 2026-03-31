MONATIK на тлі порівнянь "викинув" Губку Боба у смітник і перетворив це на вечірку

Зірка показав, як перетворити насмішки на мистецтво.

Анастасія Гребешко
MONATIK

MONATIK / © пресслужба MONATIK

Український виконавець MONATIK презентував відеороботу «одасвобода», яка стала маніфестом звільнення від гейту та осуду.

У новому кліпі артист показує, як легко можна викидати сміття чужих коментарів і насмішок. Телефони, мішки зі «сміттям» гейту, інтернет-меми — усе це Дмитро Монатік долає, щоб потрапити до світу свободи та радості. Фінал кліпу — яскрава вечірка тих, хто скинув чужі ярлики і обрав власний стиль.

«„одасвобода“ — це для всіх, кого булили, будуть булити чи булять за зовнішній вигляд. Часто люди намагаються накидати вам купу свого сміття в голову. Регулярно це сміття викидайте! Свобода починається в голові», — коментує Дмитро.

Кожен із персонажів кліпу формує власний культурний простір. Інакшість тут не стає причиною осуду, а перетворюється на джерело сили, стилю та розвитку. Пасхалки відео включають Губку Боба та класичні образи інтернет-культури, що робить «одасвободу» зрозумілою мільйонам.

Передісторія створення кліпу почалася після концерту 12 лютого в Одеському театрі музкомедії. Тоді соцмережі вибухнули мемами через новий образ Монатіка. Він відповів у власному стилі: іронією та гумором. У Instagram перетворив образливі меми на серію жартівливих обкладинок до майбутньої роботи та звернувся до фанів:

«Шановний Instagram, допоможіть обрати обкладинку до нової музичної роботи», — написав Дмитро.

Мем опублікований Дмитром Монатіком / © instagram.com/monatik_official

Мем опублікований Дмитром Монатіком / © instagram.com/monatik_official

Реакція не забарилася — тисячі лайків і схвальні коментарі від колег підтвердили: найкраща відповідь на гейт — сміх над самим гейтом. Саме цей момент став точкою відліку для кліпу «одасвобода».

MONATIK майстерно поглузував з хейтерів, які порівняли його з героєм мультфільму.

