MONATIK назвав причину розриву з Lida Lee і Ніно, та як вони владнали фінансові питання

MONATIK назвав причину розриву з Lida Lee і Ніно, та як вони владнали фінансові питання

Контракт був підписаний на 10 років.

Український мультиартист та креатор Дмитро Монатік влітку розірвав контракт зі своїми експідопічними, співачками Lida Lee і Ніно.

Так, контракт підписувався на 10 років. "Світському життю" MONATIK назвав причину такого рішення. Як зізнається артист, він "не хотів забирати у дівчат їхній особистий шлях".

Lida Lee, Ніно та Дмитро Монатік / instagram.com/monatik_official

"Контракт – це така формальність, якою ти себе підстраховуєш. У цьому контракті йшлося, що я зі свого боку можу будь-коли його розірвати без відступних. Я збагнув, що я в них забираю їхній особистий шлях. Я їм залишив всі пісні, костюми, кліпи – все залишилось в них", - розповів артист.

Lida Lee, Ніно та Дмитро Монатік / instagram.com/monatik_official

Виконавець говорить, що вони розійшлися на позитивній ноті та залишитися друзями. Монатік й надалі підтримує співачок.

До слова, Дмитро поділився, що поки не хоче знову братися за продюсування. Він придумав інший оригінальний спосіб, як підтримати молодих артистів.

"От зараз є одна артистка, я думаю про дует з нею. Можливо, це їй збільшить аудиторію. А саме продюсувати поки не хочу", - говорить Дмитро.

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