MONATIK назвав суму, яку йому вдалося зібрати для України за три концерти

Український мультиартист Дмитро Монатік розповів, скільки коштів для допомоги Україні йому вдалося зібрати за три концерти.

Загалом, музикант перед концертами світового туру "ART Оборона" провів благодійний аукціон, що дозволило йому зібрати ще більше коштів для допомоги. Серед лотів були ексклюзивні поштові марки, які Дмитру надала "Укрпошта", футболки, шеврон із зображенням національного герба та інше.

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Як розповів Монатік, за три концерти йому вдалося зібрати понад 113 тис. гривень. Всі кошти в кінці світового туру музикант віддасть платформі UNITED24, яка допомагає постраждалим від війни українцям.

"За три концерти нам вдалося зібрати 113 870 гривень. В кінці туру всі ці кошти ми передамо UNITED24! Продовжуємо допомагати Україні разом!" – зазначив артист.

Нагадаємо, під час концерту MONATIK у Празі стався зворушливий інцидент. На сцену до Дмитра піднявся маленький хлопчина, аби подарувати йому квіти. Артист же, своєю чергою, вирішив заспівати з Максимом.

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