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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

MONATIK неочікувано заспівав у новому стилі і розірвав Мережу дуетом з репером OTOY

Артист вже представив кліп про стрит-культуру та вуличні види спорту.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
MONATIK та OTOY

MONATIK та OTOY / © пресслужба MONATIK

Український співак MONATIK потішив новою композицією, яка отримала назву I.D. (“Ідем Далі”).

Композиція увійшла до альбому виконавця “Вічно танцююча людина” і відкрила його другу частину. Трек присвячений стрит-культурі та вуличним видам спорту. Заспівав Дмитро Монатік його не сам, а в дуеті з OTOY. Коли співак створював пісню, то відчув, що саме репер вдало її доповнить. До речі, OTOY створив для I.D. власний авторський куплет.

“ID — це про ту силу молодого тіла та енергію духу, що присутня в кожного українця, навіть попри найважчі випробування. Власне саме ця робота й мовить про те, за що ми сьогодні боремося. За власне ID. Рухливе, натхненне, спрямоване йти вперед і тільки вперед. Відкривати нове і пам’ятати, на чому росли”, — ділиться OTOY.

MONATIK та OTOY / © пресслужба MONATIK

MONATIK та OTOY / © пресслужба MONATIK

До речі, артисти вже навіть встигли представити кліп на композицію. Режисером відео став Артем Григорян. Головні герої кліпу — атлети зі спільноти Street Culture, які представляють Україну на міжнародній арені та Олімпійських іграх у вуличних видах спорту. Знімання відбувалися на території урбан-парку ВДНГ — одному з ключових майданчиків сучасної молодіжної культури в Києві.

Для MONATIK ця робота має особливе значення — адже саме з брейкінгу, як частини стрит-культури, розпочався його творчий шлях. I.D. — це особиста мотивація виконавця рухати українську молодь вперед.

“У мене є мій внутрішній музичний I.D. Саме такі кліпи в дитинстві мотивували мене знаходити щось здорове й цікаве, бігти щодня на тренування. Я мріяв про таку роботу. Буду щиро радий, якщо вона стане у нагоді нашій молоді, як мені колись. Я дуже хочу, щоб мої діти бачили: вулична культура в Україні не лише жива, а й розвивається. Вона — красива, сучасна та різнобарвна. А раптом їм захочеться спробувати себе в ній?» — зізнається MONATIK.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер представила нову пісню “Зірочка палай”. Також артистка представила кліп на композицію, в якому звела з розуму сексапільного красеня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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