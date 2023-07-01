MONATIK ніжно привітав дружину з "бляшаним" весіллям і показав рідкісні спільні фото

Подружжя привітало одне одного з восьмиріччям шлюбу.

Український співак Дмитро Монатік розповів про свято у його родині.

Сьогодні, 1 липня, виконавець та його дружина Ірина святкують восьму річницю шлюбу, яку в народі називають "бляшаним (жерстяним)" весіллям. На сторінці в Instagram артист розмістив рідкісні спільні фото з коханою і присвятив їй зворушливий вірш:

"Ти, як завжди, чарівна.

На землі. На цій землі…

Немає ні краплі подібних.

Не йдеш — летиш.

Ну, як вона робить це скажіть?

Так ніжно… ніжно

Викликає в мені за мить,

своїм поглядом, голосом.

Добре, добре, добре, добре, добре

ти найкраща не інакше.

В мені розквітають квіти, літо,

зачарований, наче я.

Хоч і ноги не підводять

але так точно краще,

хоч не стою, а падаю коли тебе бачу,

ти, як завжди, чарівна

і так постійно для мене….

Дякую за 8ічність. Кохаю ще дужче. Сумую нестерпно…" – написав Монатік.

Дмитро Монатік з дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік з дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Своєю чергою, Ірина Монатік теж привітала чоловіка і пригадала їхній медовий місяць у Грузії 2015 року:

"8 років офіційно... 12 разом... Духовно все життя. Кохаю тебе безмежно. Щиро бажаю нам пройти все і ще гучно відсвяткувати наше весілля в мирній Україні з нашими рідними та близькими", - написала Ірина.

Дмитро Монатік з дружиною / Фото: instagram.com/irishamonatik

Дмитро Монатік з дружиною / Фото: instagram.com/irishamonatik

Дмитро Монатік з дружиною / Фото: instagram.com/irishamonatik

Дмитро Монатік з дружиною / Фото: instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, тиждень тому MONATIK довів до мурах прем'єрою злободенного чуттєвого треку "Люди... Камені...". Разом з тим відбулася прем'єра і відео на композицію, яке зняла режисерка Таню Муіньо.

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