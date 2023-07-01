MONATIK ніжно привітав дружину з "бляшаним" весіллям і показав рідкісні спільні фото

Подружжя привітало одне одного з восьмиріччям шлюбу.
Український співак Дмитро Монатік розповів про свято у його родині.
Сьогодні, 1 липня, виконавець та його дружина Ірина святкують восьму річницю шлюбу, яку в народі називають "бляшаним (жерстяним)" весіллям. На сторінці в Instagram артист розмістив рідкісні спільні фото з коханою і присвятив їй зворушливий вірш:
"Ти, як завжди, чарівна.
На землі. На цій землі…
Немає ні краплі подібних.
Не йдеш — летиш.
Ну, як вона робить це скажіть?
Так ніжно… ніжно
Викликає в мені за мить,
своїм поглядом, голосом.
Добре, добре, добре, добре, добре
ти найкраща не інакше.
В мені розквітають квіти, літо,
зачарований, наче я.
Хоч і ноги не підводять
але так точно краще,
хоч не стою, а падаю коли тебе бачу,
ти, як завжди, чарівна
і так постійно для мене….
Дякую за 8ічність. Кохаю ще дужче. Сумую нестерпно…" – написав Монатік.
Своєю чергою, Ірина Монатік теж привітала чоловіка і пригадала їхній медовий місяць у Грузії 2015 року:
"8 років офіційно... 12 разом... Духовно все життя. Кохаю тебе безмежно. Щиро бажаю нам пройти все і ще гучно відсвяткувати наше весілля в мирній Україні з нашими рідними та близькими", - написала Ірина.
Нагадаємо, тиждень тому MONATIK довів до мурах прем'єрою злободенного чуттєвого треку "Люди... Камені...". Разом з тим відбулася прем'єра і відео на композицію, яке зняла режисерка Таню Муіньо.
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