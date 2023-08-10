MONATIK ніжно привітав дружину з днем народження та присвятив їй зворушливий вірш

Український співак Дмитро Монатік, він же MONATIK, повідомив про свято в його родині.

Дружина знаменитості Ірина святкує день народження. З нагоди свята виконавець адресував коханій чимало приємних слів вдячності та любові та написав їй зворушливий та ніжний вірш.

У поезії Дмитро Монатік висловився, як він палко кохає Ірину. Співак подякував дружині за синів, а також за те, що саме завдяки їй він став тим, ким є насправді.

Дмитро Монатік з дружиною та синами / Фото: instagram.com/irishamonatik

Сьогодні, по звичці, я буду найщасливішим у світі.

Бо в мене є ти. Бо в нас є діти.

І хай я приклад не найкращий для майбутніх поколінь і пращурів…

Але я, саме завдяки тобі, ним намагаюсь стати.

Завжди можливо краще, але постійно сльози щастя ллю,

коли малі мене звуть "кращим татом".

Коли мене ти обіймаєш, я просто небу дякую за все, що маю.

Не думаю. І болі всі, що душу потріпати полюбляють - забуваю.

Мені і так задовго довелось без тебе жити.

І то є не життя. То просто виявилося складно виживаю.

Дні, як роки тривають, коли ти далеко.

Але любов тільки зростає, одна лиш думка, що ти поруч,

дурню із клепки вибиває легко.

З тобою дихається легше, з тобою крила личать моїм плечам, з тобою я собою є нарешті.

І врешті-решт, сьогодні день, коли з'явилася людина, без якої я людини рештки.

День, коли народилася справжня любов у світі.

День, коли світло змогло просочитись з темноти.

День, коли на душі знов розквітають, колись, давним-давно, зів'ялі квіти.

День… коли народилась ти.

Та, що викликає в мені емоції, що крали мої ночі.

Я закривав очі, але зовсім не спав.

Я рахував кроки, не потрапляв в ноти.

Тепер ти точно знаєш, хто мене до цього завжди спонукав.

Люблю тебе, моя I.V. Ти як завжди чарівна.

Дякую Всесвіту за тебе! З днем народження!

Кохана виконавця вже відреагувала на таке тепле привітання від співака. Вона зазначила, що кохає безмежно свого чоловіка.

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