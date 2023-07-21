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MONATIK переклав свій легендарний хіт "Мокрая" українською: "Повертає в безтурботний час"

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MONATIK переклав свій легендарний хіт "Мокрая" українською: "Повертає в безтурботний час"

MONATIK

Виконавець продовжує "ремонтувати" свої композиції в рамках проєкту Repaired.

Співак Дмитро Монатік продовжує тішити шанувальників українськомовними версіями своїх хітів і цього разу артист "відремонтував" легендарний трек "Мокра".

Виконавець робить переклади своїх знаменитих пісень в рамках проєкту Repaired. В соціальних мережах MONATIK постійно запитує у своїх шанувальників, на перевипуск яких з композицій вони очікують найбільше. Тисячі коментарів закликали артиста перевипустити хіт "Мокра". Тому сьогодні прекрасна нагода почути нову історію.

Своєю чергою шанувальники зізналися що у захваті від української версії хіта "Мокра":

  • Нове дихання пісні та можливість на три хвилинки повернутись у час, коли все було інакше
  • Це підпал! Я не думала, що перекладена пісня може лунати краще оригіналу, але щойно ви це спростували!
  • Дякую за обновлену пісню! Музика ніби повертає в безтурботний час
  • Я щойно помолодшала на 10 років! Дуже класно

Пісня "Мокра" свого часу підкорила серця мільйонів шанувальників в усьому світі. Зазначимо, що на благодійних концертах "ART Оборона" MONATIK вже презентує live-виконання композиції та збирає гучні овації шанувальників.

До речі, артист перевипустив композицію сольно, хоча в оригінальній версії вона звучить в дуеті з Quest Pistols.

Нагадаємо, раніше MONATIK приємно здивував перекладом свого хіта "То, от чего без ума" українською мовою.

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Дата публікації
Перегляди
167
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