MONATIK переклав свій ліричний хіт "Сильно": як українською тепер лунає трек

Співак MONATIK на багаточисельні прохання шанувальників нарешті випустив українськомовну версію свого ліричного хіта "Сильно".

Після того, як артист заявив про те, що "ремонтує" свої композиції, шанувальники дуже просили випустити нову версію "Сильно" і ось це сталося. Зазначимо, що більше року на благодійних концертах MONATIK "ART Оборона" прихильники вже могли почути live-виконання цієї пісні.

Одночасно з live-версією пісні "Сильно" MONATIK випустив також і "відремонтовану" версію кліпу, режисером якого стала номінантка на Grammy та близька подруга артиста - Таню Муіньо. Для того, щоб шанувальники скоріше розчули нову версію, артист зробив його у форматі lyric-video.

Свого часу ця відеоробота отримала декілька нагород українських музичних премій, як "Кліп року". Локація, де було знято відео - це Національний центр "Український Дім", що розташований у самому серці Києва та де наразі проходить безліч міжнародних виставок, що приковують до себе увагу митців з усього світу.

Нагадаємо також, що нещодавно артист відіграв два великі сольні концерти в київському Палаці мистецтв "Україна". Сайт ТСН.ua побував на виступі MONATIK – читайте та дивіться фото з заходу у нашому репортажі.

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