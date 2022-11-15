MONATIK під час масованого ракетного обстрілу України заспівав у бомбосховищі "Охматдиту"

Український виконавець Дмитро Монатік (MONATIK) виступив у дитячій лікарні "Охматдит" у Києві під час масованого ракетного обстрілу України.

Співак нещодавно повернувся до Києва та продовжив вдавати благодійні концерти в рідній країні. Так, Дмитро навідався до дітей, які перебувають у лікарні. Під час концерту артиста у медзакладі почалася повітряна тривога та стали чутні вибухи.

Фото: instagram.com/monatik_official

Втім, навіть це не завадило Монатіку продовжити виступ - разом із пацієнтами та персоналом лікарні вони спустилися до бомбосховища.

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото та відео із виступом артиста з'явилася на сторінці MONATIK та "Охматдиту" в Instagram. Дмитро також зробив групове селфі разом із маленькими пацієнтами лікарні.

Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова розповіла, як її подруга подзвонила їй під час вибуху у столиці.

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