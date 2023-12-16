Монатік після гучного закриття шоу Олени Кравець підтримав її та нарвався на хейт

Український співак MONATIK підтримав Олену Кравець, яка закрила своє шоу через скандал з державним фінансуванням проєкту.

Так, у день оприлюднення заяви Кравець музикант підтримав ведучу в коментарях під її дописом в Instagram. За його словами, шоу для нього стало світлом надії на краще та подарувало безліч чудових емоцій.

"Дуже добре шоу, чарівна, талановита ведуча, неймовірна команда гарних, добрих людей. Мене воно рятувало від темноти навколишньої безліч разів. Тримайтесь", - написав Дмитро.

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Втім, деякі юзери не зрозуміли такої позиції Монатіка. В пориві агресії вони почали радити зірці поїхати на фронт і віддати ще грошей на знімання схожого контенту. Також одна з підписниць безпідставно поцікавилася, чи навідувався співак до Москви. Артист не став терпіти такої хвилі хейту. І різко відповів невдоволеним коментаторам, що не приїздив до РФ і дорікнув, що кожен може сховатися за аватарками й гніватися.

MONATIK відповів на хейт

MONATIK відповів на хейт

MONATIK відповів на хейт

MONATIK відповів на хейт

Своєю чергою, неймовірно вдячною за підтримку була Олена Кравець, яка у відповідь Монатіку написала, що він "теж рятував і рятує своїм світлом".

Зазначимо, скандал довкола зірки розгорівся після того, як телеканал, де вона працювала, показав суми, витрачені на вечірнє шоу Олени Кравець. Так, з держбюджету на проєкт було виділено 27,5 млн грн. Це зчинило неабиякий резонанс у суспільстві. Тому знаменита ведуча закрила шоу.

Нагадаємо, що сама Олена Кравець вже вигадала новий формат. Відтепер вона разом з донькою випускатиме шоу на майданчику YouTube.

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