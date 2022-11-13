MONATIK побував у реабілітаційному центрі у Львові, в якому лікують українських воїнів

Український мультиартист Дмитро Монатік після чергової частини благодійного світового туру "ART Оборона" днями приїхав до Львова.

Виконавець провідав українських бійців, які наразі проходять лікування у місті. Також Дмитро подивився, як наразі триває реконструкція госпіталя, який зовсім скоро стане ультрасучасним реабілітаційним центром Superhumans. Зазначимо, що Монатік став амбасадором цього проєкту.

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/monatik_official

"Наразі надзвичайно важливо створити такий центр реабілітації в Україні, будівництво якого відбувається просто зараз під Львовом. Лікуватися закордоном дуже складно морально, адже там треба знов бути далеко від сім'ї і дуже дорого. Superhumans будується в Україні, щоб герої були поруч з рідними, щоб психологічна допомога була доступна не лише тим, хто дістав поранення, але і їхньому оточенню, щоб українські лікарі мали роботу, щоб діти та дорослі у будь-який момент могли звернутися до лікаря за консультацією – а не летіти за нею", - прокоментував Дмитро.

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік поділився, скільки коштів для допомоги Україні йому вдалося зібрати за три концерти в рамках світового туру "ART Оборона". Перед виступами артист проводив благодійні аукціони, що дозволило йому зібрати ще більше коштів для допомоги.

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