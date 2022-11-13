Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

MONATIK побував у реабілітаційному центрі у Львові, в якому лікують українських воїнів

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
89
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
MONATIK побував у реабілітаційному центрі у Львові, в якому лікують українських воїнів

Фото: instagram.com/monatik_official

Виконавець став амбасадором проєкту Superhumans Center.

Український мультиартист Дмитро Монатік після чергової частини благодійного світового туру "ART Оборона" днями приїхав до Львова.

Виконавець провідав українських бійців, які наразі проходять лікування у місті. Також Дмитро подивився, як наразі триває реконструкція госпіталя, який зовсім скоро стане ультрасучасним реабілітаційним центром Superhumans. Зазначимо, що Монатік став амбасадором цього проєкту.

© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official
© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official

"Наразі надзвичайно важливо створити такий центр реабілітації в Україні, будівництво якого відбувається просто зараз під Львовом. Лікуватися закордоном дуже складно морально, адже там треба знов бути далеко від сім'ї і дуже дорого. Superhumans будується в Україні, щоб герої були поруч з рідними, щоб психологічна допомога була доступна не лише тим, хто дістав поранення, але і їхньому оточенню, щоб українські лікарі мали роботу, щоб діти та дорослі у будь-який момент могли звернутися до лікаря за консультацією – а не летіти за нею", - прокоментував Дмитро.

© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official
© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official
© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік поділився, скільки коштів для допомоги Україні йому вдалося зібрати за три концерти в рамках світового туру "ART Оборона". Перед виступами артист проводив благодійні аукціони, що дозволило йому зібрати ще більше коштів для допомоги.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
89
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація