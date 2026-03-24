MONATIK поглузував з хейтерів, які дорікнули йому зайвою вагою й порівняли з Губкою Бобом
Співак не приховує самоіронії.
Український співак Дмитро Монатік кумедно відреагував на критику його зовнішності.
Так, на нещодавніх концертах зірки деякі шанувальники звернули увагу на його незвичний образ. Юзери у Мережі дорікали йому за буцімто зайву вагу й невдало підібраний образ. Ба більше, навіть взялися порівнювати з Дмитром Коляденком і персонажем з мультфільму Губкою Бобом Квадратні Штани.
Реакція MONATIK виявилася ще кумеднішою. В Instagram артист підготував для шанувальників серію плакатів, де всіляко висміяв свій вигляд. На світлинах можна побачити не лише невдалий ракурс фото, але й голий торс і згаданого Губку Боба. У підписі зірка звернувся до юзерів з не менш смішним опитуванням у себе в фотоблогу.
«Шановний Instagram, допоможіть, будь ласка, обрати обкладинку до нової музичної роботи. Заздалегідь вдячний», — насмішив виконавець.
У коментарях не розгубилися й взялися з гумором оцінювати таку творчість MONATIK. Деякі з його колег по цеху просто не змогли стримати сміху від такого вміння правильно реагувати на гейт.
«Кращий» — Маша Єфросиніна
«Дімо, ти прекрасний» — Ірина Сопонару
«Губка Боб!» — Ектор Хіменес-Браво
Дімо, ви прекрасна людина з неймовірним почуттям гумору. Браво
